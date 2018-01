Ricardo Zonta fará testes na Cart Depois de conquistar o título da Telefônica World Series, Ricardo Zonta fará alguns testes na Cart na próxima semana para poder definir qual será seu destino na temporada de 2003. Ele estará de segunda a quarta-feira no circuito de Sebring, na Flórida (Estados Unidos), treinando com a equipe Newmann-Haas, a atual campeã da categoria - com o também brasileiro Cristiano da Matta. Além de Zonta, participarão dos testes o inglês Justin Wilson e o francês Sebastien Bourdais. ?Ainda não sei qual será o meu futuro, mas este teste na Cart vai me ajudar a tomar uma decisão. Quero ver como o carro é e até o final do mês devemos ter uma resposta?, disse o brasileiro, que tem proposta para continuar na TWS em 2003.