Ricciardo exibe ansiedade para retorno da Fórmula 1 ao seu país Com a proximidade do início da temporada da Fórmula 1, que acontece na próxima semana com o GP da Austrália, o piloto australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, declarou que não vê a hora de poder correr de novo em sua casa, apesar de acreditar que sua equipe ainda precisa melhorar um pouco seu carro.