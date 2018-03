Ricciardo exibe otimismo e vê Red Bull mais próxima da Mercedes

O resultado dos testes da Fórmula 1 nesta quarta-feira no Circuito da Catalunha empolgaram Daniel Ricciardo. Dono do melhor tempo do dia e também o da pré-temporada, o australiano da Red Bull exibiu otimismo com a possibilidade de a equipe ser mais competitiva em 2018 e ameaçar o domínio da Mercedes, embora tenha reconhecido que a rival seguirá tendo o carro mais rápido do grid.

+ Ricciardo supera Ferrari e Mercedes e crava melhor tempo da pré-temporada

"Eu acho que, olhando para isso agora, estamos perto. Ainda não sei onde estão as Ferrari, mas estou bastante confiante. A Mercedes está provavelmente na nossa frente, mas a Ferrari não tenho certeza. Mas acho que vamos estar muito mais perto do que no ano passado", afirmou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta quarta-feira, Ricciardo foi o mais rápido com o tempo de 1min18s047, com os pneus hipermacios, que são considerados os mais velozes à disposição dos pilotos. Ele, assim, superou os pilotos da Mercedes - Lewis Hamilton e Valtteri Bottas -, que utilizaram os compostos ultramacios, menos rápidos em comparação aos do australiano, nas suas melhores voltas.

Esse cenário faz Ricciardo ser cauteloso na comparação da Red Bull com a Mercedes. Mas ele assegura que o desempenho será melhor em 2018 do que o do ano passado, quando foi coadjuvante da equipe alemã e também da Ferrari. "Estamos em um lugar decente. Nós fizemos algumas boas mudanças no carro hoje (quarta-feira), então eu acho que somos melhores do que éramos 12 meses atrás", disse.

Os testes coletivos da Fórmula 1 em Barcelona seguirão até sexta-feira. E a temporada vai ser aberta em 25 de março, com a disputa do GP da Austrália, no circuito de Melbourne.