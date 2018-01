Richie Hearn larga na pole na IRL A Indy Racing League terá neste domingo a 14ª etapa, em Chicagoland. O pole é o norte-americano Richie Hearn, que fez 24s5206 no qualifying. A seu lado estará o sul-africano Thomas Scheckter. Felipe Giaffone, que volta após dois meses afastado, larga em 3º. O líder Hélio Castro Neves sai em 9º, com o vice-líder Gil de Ferran em 12º e o 3º colocado Tony Kanaan em 14º A briga pelo título está acirrada. Vários pilotos têm chances, entre eles três brasileiros, Hélio Castro Neves, Gil de Ferran e Tony Kanaan, que ocupam as três primeiras colocações na tabela, com 429, 404 e 397 pontos, respectivamente. Mas outro tema movimenta a categoria: a disputa por um lugar no próximo ano. Dois brasileiros estão garantidos: Helinho, na Penske, e Tony, na Andretti-Green. Felipe Giaffone, Airton Daré e Vitor Meira não têm a situação definida. Deles, Giaffone ? que volta a correr neste domingo após dois meses recuperando-se de acidente no Kansas ? é o que está mais tranqüilo. Sua equipe, a MoNunn, já demonstrou interesse em continuar com ele. O problema é que a Hollywood, que investe no piloto e na equipe, ainda não definiu sua política para 2004. Uma opção é só continuar patrocinando Giaffone. Com isso, a MoNunn teria de correr atrás de outro "sponsor". "Nesse caso, Giaffone poderá ficar na equipe, se esse patrocinador não quiser levar um piloto", diz uma pessoa ligada à MoNunn. Do contrário, Felipe terá de procurar outro time. E já vem negociando com alguns deles. Daré e Meira agradam a seus patrões. Mas a A.J. Foyt e a Menards, equipes atuais dos brasileiros ? que não estão competindo, pois se recuperam de acidentes ?, podem preteri-los caso apareça um patrocinador que leve dinheiro, mas exija a colocação de um piloto de sua preferência. Tranqüilos mesmo, só Helinho e Tony. A Andretti/Green pode dispensar Dario Franchitti, Dan Wheldon ou Bryan Herta, seus outros pilotos atuais, mas o brasileiros está seguro. Por isso, só pensa em ser campeão. "Agora, só me resta diminuir a diferença para o pessoal que está na minha frente", disse Tony, que liderou boa parte do campeonato. A corrida desde domingo terá 200 voltas no oval de 1,5 milha (2,4 km). A largada será às 15 horas, de Brasília, e o SporTv anuncia transmissão.