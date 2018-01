Rio comemora sucesso na Davis e no GP O Rio de Janeiro será palco neste final de semana de dois eventos esportivos brasileiros, a Copa Davis de Tênis e o Rio GP de Motovelocidade, e seus organizadores já festejam o sucesso de vendas de ingressos. Em ambas competições, os bilhetes já estão praticamente esgotadas. Para a disputa da Davis, que começa nesta sexta-feira e vai até domingo, foram colocados à venda 6.200 ingressos. Nesta sexta-feira, a organização informou que, extra-oficialmente, todos foram comercializados. De acordo com o presidente da Vadam International, empresa responsável pela organização brasileira do Rio GP, Moacir Galo, um total de 45 mil ingressos já foram vendidos. Restam ainda 5 mil que, para ele, devem acabar entre sexta-feira e sábado, dia da corrida. "Ter dois eventos deste porte em um mesmo final de semana só nos ajuda. Até porque o público da Davis é mais reduzido", disse Galo. "O perfil do público de ambas disputas são iguais em faixa etária, classe social e econômica. Sei de pessoas que compraram entradas para a corrida e a Davis." Deficientes - Uma das áreas do Rio GP que mais possuem entradas são as destinadas para os deficientes físicos. Um local coberto na reta principal foi construído para abrigá-los mas, dos 90 lugares, somente dois tinham sido comercializados até esta sexta-feira à tarde. As vendas continuam até sábado e custam R$ 40. Em contrapartida, a área destinada a pessoas vips, com ingressos a US$ 700 (cerca de R$ 2, 4 mil) já estão esgotados.