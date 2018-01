Rio espera chance para levar Fórmula 1 Peter Van Voorst Vader, diretor do Rio Sport Plaza, consórcio que venceu a concorrência para construir e explorar as instalações a serem utilizadas no Pan de 2007, disse em alto e bom som, neste sábado, em Interlagos: ?Nós não queremos criar confusão, mas se São Paulo não conseguir viabilizar mais o GP do Brasil, estaremos prontos para receber o evento no Rio.?? O interesse do Rio surge num momento em que a prefeitura de São Paulo acena com a possibilidade de concessão de Interlagos para a iniciativa privada, a fim de desonerar os cerca de R$ 26 milhões por edição da prova. Apesar disso, o prefeito José Serra já entrou em acordo com Bernie Ecclestone, promotor da Fórmula 1, para renovar o contrato até 2009.