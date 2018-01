Rio não deve sediar GP de Motovelocidade A etapa do Mundial de Motovelocidade do Rio de Janeiro, que seria em 20 de setembro, foi cancelada. A notícia foi veiculada ontem no jornal ?O Globo? e o anúncio do cancelamento da prova deverá ser feito nos próximos dias pela Federação Internacional de Motociclismo e pela Dorna, empresa que organiza os Mundiais de MotoGP, 250cc e 125cc. Segundo o empresário Moacir Galo, da Vadam, empresa promotora, o motivo seria um desacordo de US$ 50 mil entre a Prefeitura e empresa.