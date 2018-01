Rio tem etapa da Stock Car amanhã No Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá, no Rio, será disputada neste domingo a nona etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car. O paulista Beto Giorgi larga na frente, seguido por Raul Boesel, Jorge Neto e Chico Serra. A competição está chegando à sua fase decisiva. O piloto Chico Serra, atual bicampeão, segue na liderança com 115 pontos. Em segundo está Ingo Hoffmann, com 86. Também serão disputadas provas pela Stock Car Light e Fórmula Chevrolet. A programação tem início às 11 horas.