Rivais se esforçam para barrar Ferrari Depois de conquistar, na Hungria, o Mundial de Construtores, o quarto seguido, a direção da Ferrari anunciou que o desenvolvimento do espetacular modelo F2002 estava encerrado. A equipe italiana passou a se concentrar apenas nos estudos do carro para a temporada 2003. Seus principais adversários, porém, Williams e McLaren, pressionados de todos os lados para reverter a situação de domínio da Ferrari, já estão até treinando com modelos hídridos, monopostos deste ano equipados com componentes do ano que vem. A ordem é não permitir à Ferrari continuar ganhando tudo. Há duas semanas a McLaren fechou o circuito de Silverstone para quatro dias de treinos secretos. Um dos maiores atrasos da equipe em relação à Ferrari e à BMW está no motor Mercedes. Assim como Frank Williams vem afirmando que é preciso arriscar para tentar diminuir a diferença que separa sua escuderia da Ferrari, Ron Dennis, da McLaren, e Norbert Haug, da Mercedes, adotaram a mesma política. A Mercedes investiu até na aquisição da empresa que projeta, constrói e desenvolve seu motor, a Ilmor, com sede na Inglaterra. A Daimler Chrysler AG, a quem pertence a Mercedes, anunciou sexta-feira ter comprado mais 30% da Ilmor, assumindo seu controle acionário, com 55% das ações. A BMW testou esta semana, em Barcelona, o modelo P83 de seu motor no atual chassi da Williams, adaptado para recebê-lo, já que é menor e mais baixo que o atual. Se em Monza a BMW distribuiu até gráfico com a evolução do rendimento de seu motor, quando atingiu 19.050 rpm, o P83 deverá permitir que Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher troquem as marchas no limite de 20 mil rpm. Williams e McLaren também estabeleceram um acordo jamais pensado não fosse a necessidade de unir forças contra a Ferrari: vão trabalhar juntas para desenvolver os pneus Michelin. Ambas viram no exemplo da associação Ferrari-Bridgestone o quão importante é manter uma relação estreita com o fornecedor de pneus.