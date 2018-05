Rival favorito de Senna, ex-piloto de kart diz ter ensinado truques

SÃO PAULO - Ao longo de sua carreira como piloto, Ayrton Senna teve muitos grandes rivais. As disputas com Alain Prost e com Nigel Mansell estão na memória dos fãs de Fórmula 1, mesmo quase 20 anos depois da morte do brasileiro. Mas, para o tricampeão mundial, houve um adversário que lhe trouxe um maior prazer nas pistas. Hoje treinador de kart, o inglês Terry Fullerton já revelou pilotos como Paul di Resta e encarou Senna no começo da carreira do ídolo, tempo suficiente para deixar nele uma grande impressão. Anos depois, seria classificado por Ayrton como "um piloto completo".

Fullerton conheceu o jovem Senna em 1978. A primeira vez que se encontraram foi na fábrica de motores DAP, em Milão, e a primeira vez que competiram foi no Campeonato Mundial de Kart, no mesmo ano, em Le Mans, na França. Na época, ninguém imaginava que aquele adolescente saído do Brasil se tornaria um dos mais espetaculares pilotos da história.

ESTADO: Como foi a sua primeira corrida contra o Ayrton?

Terry Fullerton: Minha primeira corrida contra Ayrton foi no Campeonato Mundial de 1978, em Le Mans, na França. Naquela época, era o piloto de testes para a equipe British Zip para correr com os chassis e motores deles. Tinha o acordo para usar motores DAP, com quem a escuderia de Ayrton tinha feito contrato.

Ninguém sabe realmente nada sobre um adolescente quieto vindo do Brasil, mas ele logo causou uma boa impressão. Na primeira sessões livres, ele não estava nem entre os dez primeiros, mas na segunda sessão, foi o terceiro mais rápido. Fui o segundo e um piloto italiano, Corrado Fabi, liderou. Depois disso, nossos caminhos não se cruzaram mais tanto na pista por variadas razões. Ele terminou em sexto e um acidente acabou com as minhas chances.

ESTADO: Por que acha que Senna gostou tanto de competir contra você?

Terry Fullerton: Porque ele aprendeu muita coisa comigo. Eu encontrei Ayrton pela primeira em 1978 na fábrica dos motores DAP em Milão e a partir daquele momento que ele entrou na reunião, você podia ver o quanto havia de intensidade por parte dele. Ele tinha só 17 anos naquela época e eu tinha 25, mas ele tinha claramente me identificado como seu principal adversário. O foco se intensificou enquanto nós fomos colegas de equipe porque a primeira regra do automobilismo é ser melhor que o seu companheiro. Pouco tempo depois de chegarmos à Itália o time viajou para Parma para fazer um teste e no fim do dia ele me disse: "O que acha da minha maneira de dirigir? Teria algum conselho para me dar?". Você consegue imaginar agora o Senna pedindo conselhos para alguém? Eu falei que ele jogava o kart de traseira um pouco além da conta em algumas curvas e que isso o fazia perder tempo. Senna era inteligente o suficinete para fazer as perguntas certas e aplicar o que aprendia quando era necessário. Acho que ele aproveitou o tempo que passamos juntos porque era um jovem pretendente e eu estava no meu auge. Ele sabia que eu era o cara a ser batido e ao mesmo tempo, alguém para lhe ensinar.

ESTADO: Por que você não foi para a Fórmula 1 como o Senna?

Terry Fullerton: Nós discutimos isso um pouco quando estávamos na mesma equipe. Mesmo naquela época, Ayrton tinha claro na sua cabeça qual era o seu objetivo. Ele considerava que o kart era apenas a pedra fundamental em sua trajetória até a Fórmula 1. Da minha parte, eu via tudo como simplesmente um esporte e não estava lá por dinheiro ou fama. Vivia o meu sonho puramento pelo amor e pela emoção de vencer. Outra razão é que meu irmão Alec morreu em uma corrida de moto quando eu tinha 11 anos de idade. Naturalmente, meus pais foram totalmente contra a minha ideia de correr com motos ou carros, mas viram o kart como uma alternativa mais segura. É importante lembrar que as pessoa continuavam a perder suas vidas tragicamente na Fórmula 1, o que o revoltava. Antes de morrer, Senna se envolveu na política da Fórmula 1 e, consequentemente, acho que começou a perder o que compartilhamos nos anos que passamos juntos, a mais pura forma do automobilismo, que é o kart.

ESTADO: Depois que Senna deixou o kart, vocês se encontraram alguma vez?

Terry Fullerton: Nos vimos no máximo duas vezes. A ocasião que eu me lembro melhor foi em Silvertone, quando ele estava competindo e ganhando a Fórmula 3 Britânica. Eu lhe perguntei sobre os seus adversário e ele respondeu: "Martin Brundle é boa, mas de resto, são todos lentos". Com certeza, ele ganhou naquele dia e depois da corrida nós conversamos bastante sobre o kart e do que Senna tanto sentia ao deixar o esporte que gostava tanto.

ESTADO: Como recebeu a notícia da morte dele? Estava vendo a corrida?

Terry Fullerton: Eu era o passageiro de uma embarcação que cruzava o Canal da Mancha até a França e um dos tripulantes avisou que o Senna estava morte. Eu imediamente liguei para o meu irmão Mick, em Londres, e ele estava chorando, porque via a corrida pela televisão e assim como outras milhões de pessoas, estava em choque. No fundo, eu era muito fã do Ayrton. Tivemos um problemas, mas gostamos e respeitamos um ou outro e fiquei muito triste com sua morte.

ESTADO: Na sua opinião, qual foi a sua maior vitória contra Senna? Quem de vocês era um piloto melhor?

Terry Fullerton: Um das maiores e mais prestigiadas corridas daquela época era a Coppa dei Campioni’, disputada todo ano em Jesolo, perto de Veneza. Na prova de 1980, todos apostavam que a vitória de Ayrton era certa. Exceto eu, que pensava diferente. Na corrida, estava em segundo lugar, mas muito distante dele, que liderava. Comecei a tirar a diferença pouco a pouco. Foi uma corrida longa e bem exigente na parte física. A borracha na pista mostrava o quanto as curvas eram feitas com apenas duas rodas, com o kart empinado. Na última volta, grudei no pára-choque do Senna e comecei a tentar a ultrapassagem. Eu ataquei ferozmente e ele defendeu da mesma forma. Até tocamos rodas. Até que ele falhou e me deu a chance de passar e ganhar.

Lembro que depois da bandeirada, cheguei à conclusão que tinha sido uma das minhas melhores e mais difíceis corridas já feitas. Como Ayrton reagiu depois fez tudo ainda mais especial. Ele odiava perder, especialmente para mim, e a sua frustração era evidente. No dia seguinte à prova, estava tirando sarro e brincando com o meu mecânico ao redor da piscina do hotel. Senna estava sentado em uma cadeira olhando e estava muito bravo. Até que ficou tão revoltado que explodiu de raiva, correu até nós e me empurrou na água. Nós dois rimos, mas o incidente marcou uma mudança na nossa relação e na minha com a equipe.

Acho que eu era um piloto melhor do que ele naquela época. Quando Ayrton se mudou para a Europa pela primeira vez, em 1978, eu era um dos melhores do kart e ele era um jovem que tinha um dom extraordinário e uma velocidade crua. O que faltava a ela era a sutileza e uma forma mais metódica de guiar. Em 1980, a única corrida que eu não ganhei no Campeonato Mundial estava liderando até o meu motor estourar. Ayrton era fantástico, mas não pode igualar o meu recorde. Quando ele foi guiar carros de carro, quem, como eu gosto de pensar, pode colocar em prática algumas lições que tinha tinha aprendido junto comigo. Com isso, se tornou a lenda que é relembrada até hoje.