Rivalidade Biaggi x Rossi esquenta o RioGP Os italianos Max Biaggi, da Camel Pramac Pons, e Valentino Rossi, da Repsol Honda, deram continuidade, nesta quinta-feira, a mais um capítulo da maior rivalidade da categoria MotoGP, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá, com o início dos treinos para a 12ª etapa do Mundial, previsto para este sábado. Biaggi levou a melhor e fez a pole provisória ao marcar o tempo de 1min49s876, enquanto o rival amargou a quarta posição, 1min50s322. Os treinos decisivos estão programados para esta sexta-feira, a partir das 14 horas. No ano passado, Biaggi largou na pole e Rossi em segundo, mas, ao final da corrida, as posições se inverteram. No Rio, as farpas entre os dois começaram a ser trocadas na terça-feira, quando o piloto da Pramac Pons falou que o adversário não tinha provado sua qualidade por não ter corrido em uma equipe pequena. O atual campeão mundial não perdoou e afirmou que além de não gostar dele, é melhor que o adversário. ?Estou confiante e vou usar minha força para mostrar quem sou", festejou Biaggi, terceiro colocado na tabela de classificação do Mundial, com 161 pontos. Rossi é o líder com 237 pontos, seguido por Sete Gibernau, da Tefonica Movistar Honda, 191. ?A pista está muito ondulada, mas tem boa aderência. O problema é que fica mais fácil cometer erros, por isso, é preciso estar sempre andando na mesma linha." Biaggi demonstrou satisfação por ter sido o primeiro piloto a andar abaixo de 1min49s em Jacarepaguá. De acordo com o piloto, a marca também servirá para entusiasmar os outros competidores a abaixarem seus tempos. O brasileiro Alexandre Barros, da Gauloises Yamaha, não escondeu sua felicidade por ter terminado na sexta posição, 1min50s876, já que no treino livre da manhã, havia ficado em décimo. Além de correr precisando superar as dores no ombro direito, o piloto revelou que seu objetivo até o final do ano é o de terminar como o melhor colocado entre os pilotos da Yamaha na tabela de classificação. ?Atualmente o Checa (Carlos, Fortuna Team) está com dez pontos a minha frente. O problema foi que deixei de pontuar em três corridas, mas acho possível uma recuperação", contou Barros, que está na oitava posição no campeonato, com 76 pontos. Checa é o sexto, com 86. Todos os pilotos foram unânimes em afirmar que esperam poder realizar os treinamentos desta sexta-feira sem a presença de chuva. A intenção é a de melhorar o acerto das motos. ?Tive que praticamente refazer o acerto prévio. Estando seco, vou poder melhorá-lo", disse Barros, que deseja largar entre os oito primeiros no sábado. Já nas 125cc, Alex De Angelis, natural de San Marino, da Globotec.com Racing, fez a pole provisória, 1min58s443, deixando em segundo o húngaro Gabor Talmacsi, da Exalt Cycle Red Devil, 1min58s509, seguido pelo espanhol Jorge Lorenzo, da Caja Madrid Derbi Racing, 1min58s607. Nas 250cc, o espanhol Toni Elias, da Repsol Telefonica Movistar, liderou tanto o treino livre quanto o classificatório fechando o dia com 1min53s460. Na segunda posição ficou o italiano Roberto Rolfo, da Fortuna Honda, 1min53s827, e, na terceira, Fonsi Nieto, da Repsol Telefonica Movistar, 1min53s872.