Robby Gordon fatura etapa do Dakar por um segundo

A disputa do Rally Dakar entre os carros teve o seu quarto vencedor diferente em quatro etapas. Nesta terça-feira, o norte-americano Robby Gordon venceu a etapa entre Fiambala, na Argentina, e Copiapó, no Chile, com o tempo de 1h40min21.

O triunfo de Gordon aconteceu com uma vantagem de apenas um segundo para Stéphane Peterhansel. Com o resultado, o norte-americano subiu para o oitavo lugar na classificação geral. Enquanto isso, o francês se manteve na liderança da disputa entre os carros.

O príncipe Nasser Saleh Al Attiyah, do Catar, completou a etapa na terceira colocação, com o tempo de 1h42min47. Ele está na mesma posição na classificação geral. O espanhol Carlos Sainz, com o tempo de 1h43min25, terminou a especial em quarto lugar e está na vice-liderança na classificação do Rally Dakar.

O brasileiro Maurício Neves completou a etapa em décimo lugar, com 1h51min43, e está na mesma posição no geral. Já Guilherme Spinelli foi o 14.°,com 1h54min53, e está na nona colocação entre os carros.