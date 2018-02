Robert Kubica faz o melhor tempo do dia em Jerez

Utilizando pneus slick (lisos, propícios para pista seca), o piloto polonês Robert Kubica, da BMW, cravou o melhor tempo do dia nos treinos livres das equipes da Fórmula 1, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, com 1min19s157. O brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, que havia ficado com o melhor tempo nos treinos realizados nesta manhã, melhorou seu tempo, mas ficou com a terceira colocação do dia, perdendo para o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, que ficou com a segunda melhor marca. Outro brasileiro que deve correr na temporada de 2008, Nelsinho Piquet, ficou com o sétimo tempo do dia com sua Renault, ao cravar o tempo de 1min19s834. Já Rubens Barrichello, da Honda, terminou o dia com o nono tempo, com 1min19s905. SCHUMACHER Sempre afirmando que não voltará a correr profissionalmente, o piloto alemão, Michael Schumacher, teve uma atuação discreta nesta quinta-feira, ficando apenas com o oitavo tempo. Schumi está sendo utilizado para desenvolver a Ferrari para a próxima temporada. Confira os tempos finais: 1.º Robert Kubica (BMW Sauber) - 1min19s157, 87 voltas 2.º Lewis Hamilton (McLaren) - 1min19s331, 64 voltas 3.º Felipe Massa (Ferrari) - 1min19s333, 68 voltas 4.º Mark Webber (Red Bull) - 1min19s605, 63 voltas 5.º Timo Glock (Toyota) - 1min19s687, 40 voltas 6.º Pedro de la Rosa (McLaren) - 1min19s787, 78 voltas 7.º Nelsinho Piquet (Renault) - 1min19s834, 90 voltas 8.º Michael Schumacher (Ferrari) - 1min19s885, 67 voltas 9.º Rubens Barrichello (Honda) - 1min19s905, 89 voltas 10.º Nick Heidfeld (BMW Sauber) - 1min20s125, 87 voltas 11.º Nico Rosberg (Williams) - 1min20s301, 65 voltas 12.º Sebastian Vettel (Toro Rosso) - 1min20s339, 56 voltas 13.º Sébastien Bourdais (Toro Rosso) - 1min20s507, 55 voltas 14.º Jarno Trulli (Toyota) - 1min20s775, 99 voltas 15.º Kazuki Nakajima (Williams) - 1min20s802, 39 voltas 16.º Luca Filippi (Honda) - 1min20s915, 83 voltas 17.º David Coulthard (Red Bull) - 1min21s055, 62 voltas 18.º Takuma Sato (Super Aguri) - 1min21s093, 79 voltas 19.º Vitantonio Liuzzi (Force India) - 1min21s194, 76 voltas 20.º Ralf Schumacher (Force India) - 1min21s853, 71 voltas