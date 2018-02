Robert Kubica lidera o primeiro treino na Malásia O piloto polonês Robert Kubica, da BMW Sauber, foi o mais rápido no primeiro dia de treinos da Fórmula 1 no Circuito de Sepang, na Malásia, local que abrigará a próxima prova da categoria, no dia 08 de abril. Kubica, que abandonou o GP da Austrália por problemas mecânicos, marcou o tempo de 1min36s187 para a melhor de suas 92 voltas. "McLaren e Ferrari são os nossos principais rivais", explicou o polonês. "Na prova da Malásia, quero terminar entre os cinco primeiros." Em segundo lugar ficou o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, com 1min36s302. Kimi foi o vencedor da prova na Austrália - ele foi o único piloto da equipe italiana presente nesta terça em Sepang. Dos brasileiros, o melhor foi Rubens Barrichello, da Honda, que ficou na quarta posição. Nelsinho Piquet, piloto de testes da Renault, também foi para a pista, marcando o nono tempo. Kimi pode ter de trocar motor O azar de Felipe Massa no GP da Austrália pode, agora, transferir-se para o companheiro de Ferrari, Kimi Raikkonen. Na abertura do Mundial quebrou o câmbio da Ferrari de Massa na classificação. A equipe também trocou o motor e ele largou em último. Nesta terça-feira, a Ferrari acenou com a possibilidade de ter de substituir o motor do carro de Raikkonen para o GP da Malásia, dia 8, o que o faria perder dez posições no grid. Treinos desta terça-feira em Sepang: 1.º Robert Kubica (POL/BMW Sauber) - 1min36s187 (92 voltas) 2.º Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min36s302 (54) 3.º Alexander Wurz (AUT/Williams) - 1min36s334 (89) 4.º Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1min36s826 (82) 5.º Pedro de la Rosa (ESP/McLaren) - 1min37s106 (60) 6.º Franck Montagny (FRA/Toyota) - 1min37s267 (73) 7.º Takuma Sato (JAP/Super Aguri) - 1min37s389 (72) 8.º David Coulthard (ESC/Red Bull) - 1min37s609 (83) 9.º Nelsinho Piquet (FIN/Renault) - 1min38s199 (32) 10.º Scott Speed (EUA/Toro Rosso) - 1min38s503 (69) Atualizado às 20h05 para acréscimo de informações