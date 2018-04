Robert Kubica se recupera bem após terceira cirurgia

O polonês Robert Kubica se recupera bem da terceira cirurgia realizada na quarta-feira, na Itália, no Hospital Santa Corona, depois de sofrer um grave acidente um rali quase duas semanas atrás. Essa operação foi realizada por conta de fraturas múltiplas no cotovelo.

"A operação durou oito horas, a fim de estabilizar e reconstruir os fragmentos danificados da delicada estrutura da articulação", explicou a equipe Lotus Renault em comunicado oficial. "No final da cirurgia, os médicos ficaram satisfeitos com o resultado, com o procedimento sendo concluída com êxito".

Antes dessa cirurgia, Kubica havia feito outras duas. A primeira foi realizada na sua mão direita. Depois, na última sexta-feira, a operação foi no pé, ombro, úmero e cotovelo. Em recuperação, o piloto polonês vai ficar em tratamento intensivo durante os próximos dias.

