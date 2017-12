Robert Kubica sofre torção no tornozelo direito

Apesar do grave acidente sofrido na disputa do Grande Prêmio do Canadá, o piloto polonês Robert Kubica teve apenas uma torção no tornozelo direito, uma pequena hemorragia cerebral e outras leves escoriações pelo corpo. Com isso, ele tem chances de correr no próximo domingo, em Indianápolis. "Ele pode até receber alta nesta segunda-feira", contou o médico Ronald Denis, responsável pelo departamento cirúrgico do Hospital Sacré-Coeur, onde Kubica está internado. "Mas ainda realizaremos novos exames para ter certeza de que está tudo legal com ele." O polonês perdeu o controle de sua BMW Sauber após tocar na Toyota do italiano Jarno Trulli. Ele acabou saindo da pista e se chocou contra um muro de proteção. A parte dianteira do carro, que ainda capotou e cruzou toda a pista, foi destruída. Só a cabine e a roda traseira esquerda resistiram ao impacto. Se não correr no GP dos Estados Unidos, Kubica deve ser substituído pelo alemão Sebastian Vettel, que é piloto de testes da BMW Sauber. A equipe só deve confirmar o piloto na próxima quinta-feira. Atualizado às 10h50