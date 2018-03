Roberto Carlos foi torcer para o amigo Rubinho O lateral esquerdo do Real Madrid e da seleção brasileira, Roberto Carlos, assistiu hoje ao GP da Espanha no Circuito da Catalunha. Usando um boné da Ferrari e sendo recepcionado pela equipe, disse: "Vim torcer para meu amigo Rubinho, como já fiz outras vezes." Ele falou da derrota do Real Madrid, sábado, por 5 a 1, contra o Mallorca. "Três dos nossos jogadores (Ronaldo, Casillas e Salgado) vieram de partidas difíceis pelas seleções de seus países e estavam cansados. Contra a Juventus, terça-feira (semi-final da Copa dos Campeões), voltaremos ao nosso normal."