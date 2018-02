Roberto Carlos terá carro na Stock Car Roberto Carlos vestiu nesta quinta-feira a camisa da equipe do piloto Chico Serra. Em 2005, a RC3, empresa de marketing esportivo do jogador do Real Madrid, terá um carro na Stock, com o tricampeão Chico Serra. A equipe chegará na hora certa. No ano que vem a Stock ficará mais forte com a entrada de uma segunda marca, com anúncio previsto para janeiro. O campeonato deve começar no dia 1º de maio. "Vi as corridas de stock e sei que a categoria de ponta do automobilismo brasileiro. Já conversei algumas vezes com Bernie Ecclestone, em corridas de Fórmula 1, e conversamos sobre a stock. Ele também concorda que vale a pena investir nela", disse Roberto Carlos. Chico Serra, 47 anos, disse que está empolgado com o desafio. Depois de conquistar os títulos de 99, 2000 e 2001 pela equipe de Washington Bezerra, Chico disse que estava na hora de sair. "Este ano eu tive uma temporada muito fraca. Precisava de nova motivação". Depois disse que é a primeira vez que terá um jogador de futebol como patrão. "Só espero que ele não me acerte um daqueles chutes". Roberto Carlos, 31 anos, ainda em tratamento por causa de uma contusão no púbis, chegou nesta quinta-feira de manhã de Madri, especialmente para a apresentação da equipe. A RC3/Bassani, parceria de Roberto Carlos com o engenheiro Eduardo Bassani e João Simeira, com o patrocínio da Orbitall, Unidas e Contax, terá apenas um carro, o de Chico, no campeonato de 2005. A empresa de Roberto Carlos continuará administrando a carreira de outro piloto da categoria, a revelação Thiago Camilo. Bassani, este ano, foi responsável pela equipe de Fórmula Renault que deu o título de campeão brasileiro ao filho de Chico Serra, Daniel Serra. Ainda nos esportes motorizados, Roberto Carlos está envolvido com a equipe de motociclismo Seedorf/RC3 que disputa o Mundial de 125 cm. Em 2005, um dos pilotos será o espanhol Alvaro Bautista. Se depender de Roberto Carlos, o segundo piloto será um brasileiro. "Estamos procurando. Tem uma vaga aberta na equipe". Chico Serra diz que a disputa entre os velhos pilotos da Stock, os dinossauros, e os novos, os babyssauros, não existe mais. "Antes só os pilotos mais velhos contavam com boas equipes. Agora os mais novos como o Giuliano Losacco (campeão em 2004), também contam com bons carros. A categoria é muito equilibrada. Um piloto veterano também terá chances em 2005", garante. Washington Bezerra ainda não definiu que substituirá Serra na equipe Texaco/WB. REAL - Sobre o futebol, Roberto Carlos admitiu que o Real Madrid está enfrentando algumas dificuldades no Espanhol mas disse que, no momento, a grande preocupação é a Copa dos Campeões. "Disputar três competições simultâneas é muito difícil. Fizemos mais de 50 jogos em seis meses. As lesões acabam acontecendo". Roberto Carlos renovou o contrato com o clube permanecerá no Real até 2008. Depois elogiou Ronaldinho Gaúcho pelo título de melhor do mundo. "Foi justo. Só Pelé, Maradona, Zidane e ele para levantarem um estádio". E disse que chegou a hora de Robinho e Elano partirem para a Espanha. "Eles já deram muito pelo Santos".