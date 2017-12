Roberto Moreno entra na Stock Car Roberto Moreno é o mais novo piloto brasileiro a se render à Stock Car. Com 46 anos de idade e 31 de carreira, ele estréia na categoria no próximo domingo, em Jacarepaguá, no Rio, pela equipe Katalogo Racing, ao lado de Fábio Carreira. Será a primeira vez que Roberto Moreno, que já esteve na Fórmula 1 e na Indy, irá pilotar em uma categoria brasileira. Em 1978, estava inscrito para correr em Jacarepaguá em uma prova de Super-Vê, mas o carro quebrou antes de chegar no grid. ?Estou pronto para voltar a correr no Brasil, e exatamente em Jacarepaguá. Infelizmente não poderei participar da última etapa do campeonato, em Interlagos. Mas pretendo disputar toda a temporada em 2006?, disse Roberto Moreno, que mora em Miami, nos Estados Unidos, e chegará nesta quinta-feira ao Rio. Outra atração da corrida de domingo será a presença do bicampeão das 500 Milhas de Indianápolis, o brasileiro Hélio Castro Neves. Ele pretende orientar os pilotos de sua equipe ? Hoover Orsi, terceiro colocado do campeonato, e Juliano Moro.