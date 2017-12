Roberval Andrade é o novo ?Rei de Interlagos? Pela segunda vez na carreira, o piloto da Roberval Andrade, da Scania venceu, neste domingo, a prova mais importante da temporada da Fórmula Truck, no autódromo de Interlagos - a primeira foi em 2004. Sem muita dificuldade o piloto cruzou a linha de chegada na frente de Wellington Cirino (Mercedes) e Pedro Muffato (Scania) e empatou na liderança da competição com Cirino - ambos têm 51 pontos. ?É em Interlagos que a competição começa a tomar forma e mostrar tecnicamente quem está competindo pelo título?, afirmou Roberval. Dono da Roberval Motorsports, a partir desta etapa o piloto deixou de lado as obrigações de dono de equipe para se dedicar exclusivamente à pilotagem. ?Antes eu tinha de ver tudo. Agora, arrumei outra pessoa para fazer isso e posso me dedicar exclusivamente aos acertos do caminhão.? Porém, quem também fez uma excelente corrida foi Wellington Cirino. O tricampeão nem disputou os treinos classificatórios na última sexta-feira, por quebra de motor. Largou em 24.º e chegou em segundo - o que considerou uma surpresa. ?Esta foi daquelas semanas em que tudo dá errado, mas no fim dá certo. Na sexta tivemos aquele problema e quase perdi o caminhão. Também tive um problema na caixa de direção. Minha equipe trocou tudo em cinco minutos e o caminhão esteve brilhante durante a corrida?, analisou Cirino. Depois de uma boa prova e da vitória na etapa passada, em Fortaleza, o ?Vovô da Truck?, Pedro Muffato, comemorou muito o terceiro lugar de ontem: ?Logo no começo da corrida tive um problema com a direção, que ficava travando. Tive de dirigir mais suavemente.Considerando isso, foi um excelente resultado, ainda mais porque estava disputando com os favoritos da categoria.? O pole, Adalberto Jardim, começou bem a corrida com seu Volkswagen, mas na sétima volta teve um problema de vazamento do óleo diesel e saiu da prova. ?Paciência. O caminhão esteve excelente durante todo o fim de semana. Mas em Guaporé eu sei que vai ser melhor?, declarou o piloto, que deixou a Stock pela Truck. Da mesma equipe, Herberto Heinin subiu pela primeira vez ao pódio. ?Em três anos de Truck esta foi a primeira vez. Vocês podem imaginar como estou feliz!? A próxima etapa da Fórmula Truck será em Guaporé, em 11 de junho. ?Lá é um lugar difícil de correr porque o piso não é bom. Quem poupar mais o equipamento e tiver a melhor estratégia para atacar os adversários vai se sair melhor?, contou Roberval. Na classificação geral, atrás de Cirino e Roberval, está Muffato, com 48 pontos. Leandro Totti, que até esta etapa estava na liderança, caiu para quarto lugar, com 37 pontos. Entre as marcas, a Scania lidera com 86 pontos, na frente da Mercedes (80) e Ford (42).