Romain Grosjean garante que está tranquilo para estreia

VALÊNCIA - Romain Grosjean minimizou nesta quinta-feira o fato de ser o primeiro piloto francês a pilotar um carro da Renault após 24 anos e afirmou que só pretende aproveitar a sua estreia na Fórmula 1 no GP da Europa, que será disputado no próximo domingo, no circuito urbano de Valência.

A equipe francesa escolheu o piloto de 23 anos para substituir o brasileiro Nelsinho Piquet, demitido após o GP da Hungria. Desde Patrick Tambay, nenhum francês pilotava um carro da Renault na Fórmula 1.

"Essa não é uma pressão adicional, ao contrário", disse Grosjean. "Quero ter uma boa história na Renault e chegar ao topo". O piloto francês disse que o seu objetivo em Valência é terminar a prova. "É difícil falar agora de confiança. Só vou tratar de não cometer grandes erros e terminar a corrida".