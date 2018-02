Rômullo: o 1º piloto negro do país O paraense Rômullo Tadeu Melo e Silva entrará para a história do automobilismo brasileiro. Será o primeiro piloto negro do País. Com quase tudo acertado para disputar a Fórmula 3 Sul-Americana Light pela equipe Propcar ? depende apenas de acertos finais com patrocinadores ?, Rômullo, de 20 anos, está pronto para realizar o grande sonho de sua vida. ?É a oportunidade da minha vida e não posso perdê-la.? Leia mais no Jornal da Tarde