Ron Dennis esnoba vice-campeonato Enquanto Frank Williams e Patrick Head não escondem que classificar-se em segundo no Mundial de Construtores é uma meta, o posudo Ron Dennis, da McLaren, esnobou os dois. A Williams tem 59 pontos diante de 72 da McLaren. "Ser vice não tem nenhuma importância para nós. Haverá algumas consequências financeiras, claro, mas dentro do que se movimenta de dinheiro na Fórmula 1 são relativamente pequenas." Seu objetivo é vencer as próximas corridas, mas sem aquela meta estabelecida de ser segundo. "Se ganharmos algumas dessas quatro etapas ficaremos na frente dos nossos bons amigos da Williams", falou Dennis. "Mas se não for o caso, então perderemos, o que não terá significado, porque depois do primeiro lugar não existe nada."