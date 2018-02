Ron Dennis: 'Não penso em me aposentar'

O chefão da McLaren, o inglês Ron Dennis, afirmou neste domingo que não tem a intenção de se aposentar, apesar dos rumores que surgiram depois de pedir desculpas pela escuderia no caso de espionagem contra a Ferrari. Em declarações ao jornal "News of the World", Dennis afirma: "Não vou ir embora. Isto é totalmente certo. Sei que há pessoas que querem minha aposentadoria, mas não vou fazer isto. Além disso, não penso em fazer isto pelo bem da equipe".