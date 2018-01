Ronaldo lança equipe de automobilismo Ronaldo decidiu diversificar um pouco mais seus negócios. Ele adquiriu a franquia da equipe brasileira da A1 Grand Prix. A categoria, criada pelo xeque Maktoum Hasher Maktoum al Maktoum e apelidada de ?a Copa do Mundo do automobilismo?, foi apresentada nesta quarta-feira em uma apertada sala do Hotel Unique, em São Paulo, num evento atrapalhado bastante pela intransigência dos seguranças. Na A1 Grand Prix, cada um dos 25 carros representará um país. Ronaldo é o responsável pelo time brasileiro (Figo comanda a equipe portuguesa) e chamou Emerson Fittipaldi para trabalhar como diretor-técnico. ?Eu adoro automobilismo, estou empolgado. Acredito na categoria. Mas é um investimento e quero, além de títulos, ganhar dinheiro?, disse o atacante do Real Madrid e da seleção brasileira. Ronaldo não quis revelar quanto investirá, mas comenta-se que ira gastar de US$ 800 mil a US$ 1 milhão para manter a equipe durante a temporada. Serão 12 provas em vários países, a primeira dia 25 de setembro em Brands Hatch, na Inglaterra. A competição termina em março de 2006, na China. Todos os pilotos usarão o mesmo chassis (Lola), motor (Zytec V8) e pneus (Avon). Emerson Fittipaldi será o responsável pela escolha dos pilotos. E ele já conversa com vários brasileiros, entre eles Mário Haberfeld, ex-Champ Car.