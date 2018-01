Ronaldo, na briga pelo título da A1 A mais nova categoria do automobilismo internacional, a A1 Grand Prix, estréia neste domingo em Brands Hatch, na Inglaterra. O objetivo é simples: criar a primeira competição entre países, no automobilismo. Pela equipe do Brasil, os investidores são Ronaldo ?Fenômeno?, do Real Madrid, e Émerson Fittipaldi, diretor-técnico. Os pilotos Tony Kanaan e Nelsinho Piquet se revezarão nas corridas ? com João Paulo de Oliveira como reserva. Piquezinho fará a prova de abertura no autódromo inglês. Todos os pilotos correrão com o mesmo equipamento ? chassi Lola, motor Zytek de 3.4 litros (520 cavalos) e pneus Cooper ? e a primeira temporada contará com 12 corridas, entre setembro deste ano e abril do ano que vem. A última corrida será em Xangai, na China. A etapa brasileira está confirmada para o autódromo de Curitiba, em 12 de fevereiro. A equipe brasileira tem carisma. Ronaldo, em seu primeiro investimento no automobilismo, falou com exclusividade à Agência Estado por e-mail sobre sua expectativa para a abertura da temporada da A1 GP: Agência Estado ? Você já sabe as corridas em que poderá estar presente? Ronaldo ? Nem sempre poderei estar presente. Mas tendo uma prova perto da Espanha e que não conflite com algum jogo, irei prestigiar sim. AE - Qual sua influência na escolha dos pilotos? Ronaldo - A decisão da escolha do piloto é técnica e ninguém entende mais disso do que o Émerson Fittipaldi, que além de sócio da equipe é nosso diretor-técnico. Acompanhei à distância os treinos de Silverstone e Paul Ricard, falei com o Émerson pelo telefone e ele me falava dos pilotos, estava empolgado. Tenho certeza de que ele escolheu os melhores. AE - Quais os seus compromissos com a equipe? Ronaldo - Minha participação nessa categoria é como investidor. Claro, quero saber das coisas. Se me encontrar com Michael Schumacher vou trocar algumas idéias com ele, mas até agora tenho me concentrado mais no futebol mesmo. AE - Já dá para pensar em vitórias? Ronaldo - Não entraria em um negócio desses se não tivesse a certeza que brigaríamos pelo título. Meu objetivo é ajudar mesmo o Brasil a voltar a dar alegrias no automobilismo. O fato de a categoria ter carros exatamente iguais deixa as coisas mais equilibradas, que poderão ser decididas no talento dos piltotos e na capacidade da equipe. Pelas informações que o Émerson me passou, deve haver umas oito equipes em condições de ganhar. E nós estamos dentre elas, com certeza. AE - O Figo, agora na Inter de Milão, foi quem o convenceu a entrar na A1 GP? Ronaldo - Figo, de fato, me incentivou. Ele é o dono da equipe de Portugal e já me desafiou. Mas ele não tem chance (risos). Minha imagem ajuda a promover nossa equipe e a captar patrocínios. É importante deixar claro que isso é um investimento e que tem de dar retorno. AE - Que tal é trabalhar com Émerson Fittipaldi? Ronaldo - A presença do Émerson me dá a tranqüilidade de saber que temos o melhor de todos os diretores-técnicos. Ele é vencedor, competente e muito dedicado. Eu o conheci há pouco tempo pessoalmente, mas sua história no automobilismo eu ouço desde que era menino.