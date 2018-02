Ronaldo vai virar dono de equipe O atacante Ronaldo resolveu diversificar os negócios e decidiu montar uma equipe de automobilismo para participar do primeiro campeonato da GP Series A1- categoria criada pelo xeque Maktoum Hasher Maktoum, membro de tradicional família de Dubai, e que será uma espécie de Copa do Mundo do esporte a motor. A escuderia de Ronaldo vai representar o Brasil. A categoria será disputada por 25 países, que vão do Líbano, China e Estados Unidos. O proprietário e o piloto deverão ser do próprio país, assim como os eventuais patrocinadores. Basicamente todos os carros serão iguais: veículos com motor Zytec de 550 cavalos de força, que Maktoum adquiriu junto a equipe britânica Lola Cars. As corridas deverão começar em 25 de setembro, em Brands Hatch, na Inglaterra e deverão terminar em abril.