Rosberg admite que gostaria de correr com Schumacher

O alemão Nico Rosberg aumentou nesta quarta-feira as especulações sobre a possível contratação de Michael Schumacher pela Mercedes. Nome certo na equipe para a temporada de 2010 da Fórmula 1, o piloto de 24 anos afirmou que vê com bons olhos a possibilidade de correr ao lado do heptacampeão.

"Seria um desafio muito interessante. Acho que formaríamos uma super dupla", disse Rosberg, um fã declarado de Schumacher. A diretoria da Mercedes afirmou em novembro que a definição de seu outro piloto estava próxima. O atraso no anúncio só aumenta os boatos sobre o retorno do maior campeão da categoria, que está afastado desde 2006.

O empresário de Schumacher, Willi Weber, não confirma nem descarta o retorno do astro à Fórmula 1. "Ainda não sei o que ele fará. Isso é especulação, não quero participar disso", afirmou Weber, que se encontrou com o heptacampeão em Stuttgart, no domingo. Coincidência ou não, a cidade é a sede da Mercedes.

Schumacher está com 40 anos, e teria de superar problemas físicos para retornar ao Mundial. Em agosto deste ano, ele substituiria Felipe Massa no GP da Europa, mas foi reprovado em testes médicos devido a um problema no pescoço.