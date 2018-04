Rosberg celebra pole, mas mostra cautela para corrida em Barcelona

BARCELONA - A Mercedes dominou completamente o treino de classificação para o GP da Espanha de Fórmula 1 ao garantir a primeira fila do grid de largada com Nico Rosberg e Lewis Hamilton, mas esse bom resultado não iludiu o piloto alemão. Pole position no circuito de Barcelona, Rosberg celebrou o resultado, mas lembrou que também largou do primeiro lugar no GP do Bahrein, que antecedeu a prova espanhola, mas terminou a corrida apenas na nona colocação.

"É uma grande sensação estar na pole novamente. Até agora, este fim de semana tem sido muito positivo e é um prazer ver que o time está melhorando e lutando contra os problemas juntos", disse. "No entanto, sabemos que isso é apenas metade do trabalho concluído e tenho a memória dolorosa do que aconteceu no Bahrein para provar isso", completou.

Rosberg reconheceu que o problema da Mercedes é ter um bom ritmo de corrida, tanto que a equipe tem apenas dois terceiros lugares de Hamilton como melhores resultados no campeonato. E o piloto alemão revelou preocupação com os efeitos da degradação dos pneus no GP da Espanha.

"Temos trabalhado muito duro em nosso ritmo de corrida, mas esta pista é dura para os pneus, especialmente com degradação. Por isso, será um grande desafio amanhã e nosso objetivo é maximizar oportunidade que temos de começar na frente e obter um bom resultado para a equipe", afirmou.