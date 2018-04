Rosberg celebra vitória, mas evita projetar título

"Eu não quero falar sobre a briga pelo título", afirmou Rosberg, responsável por três das últimas quatro poles da Mercedes. "Não devemos nos empolgar demais antes das próximas corridas. Ainda temos que resolver algumas coisas no nosso ritmo e precisamos desenvolver mais o carro. Todo mundo está se esforçando. Então, ainda não estou pensando no título".

Apesar da postura cautelosa, Rosberg não deixou de comemorar a segunda vitória na carreira, principalmente por ter vencido no local onde passou a maior parte da infância. Ao levantar o troféu, ele disse ter lembrado das performances do brasileiro Ayrton Senna no circuito de rua e Montecarlo.

"Esta é a vitória mais especial para mim. É incrível. Minha primeira memória da infância aqui era ver Ayrton Senna com seu capacete amarelo no carro vermelho e branco", declarou, referindo-se às cores da McLaren. Apesar da vitória, Rosberg ocupa somente o 6º lugar no campeonato, a 60 pontos do líder Sebastian Vettel.

Sem exibir o mesmo brilho do companheiro, Lewis Hamilton se contentou com o quarto lugar neste domingo. "Foi um grande fim de semana para a equipe e estou feliz por todos. Dou meus parabéns a Nico. Ele foi ótimo durante todos os dias da etapa e mereceu a vitória", afirmou.

"Quanto a mim, não fui bom o suficiente", admitiu. "É virtualmente impossível fazer ultrapassagens aqui a menos que você esteja muito rápido. Então, não havia muito a fazer para melhorar minha situação na corrida".