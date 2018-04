Rosberg comemora 1ª pole na temporada: 'Foi impressionante'

No duelo entre as Mercedes, Nico Rosberg superou Lewis Hamilton pela primeira vez em um treino classificatório na temporada e comemorou a pole no GP da Espanha de Fórmula 1, neste sábado, em Barcelona. Nas quatro primeiras corridas da temporada, o inglês havia sido o mais rápido.

O alemão ficou 0s267 à frente do seu companheiro de equipe e encerrou o jejum de largar na frente - a última pole foi no GP de Abu Dabi (Emirados Árabes Unidos) na temporada passada. "Foi impressionante, agradeço a vocês", disse a sua equipe pelo rádio.

"Me sinto muito bem psicologicamente. Começando a corrida na frente com esse carro tenho grandes chances de conseguir a vitória", comentou Rosberg, que vai em busca do nono primeiro lugar na carreira. "A estratégia vai ser importante. Essa pista é mais difícil de ultrapassar. Por isso, começar na frente é uma grande vantagem."

Hamilton lidera a temporada 27 pontos à frente de Rosberg. E, de acordo com as estatísticas, o alemão tem boa chance de diminuir essa diferença. Das 24 corridas na Catalunha, 18 foram vencidas por quem fez a pole. No ano passado, Hamilton conquistou a prova depois de ter feito a pole. "É uma etapa muito, muito difícil de ultrapassar, como tem sido demonstrado através dos anos", comentou o inglês. "Nico fez um grande trabalho", completou.

Com tamanha dificuldade em deixar o adversário para trás, Hamilton já traçou sua primeira estratégia para vencer. A ideia é assumir a ponta logo na largada, nos 700 metros antes da primeira curva.

"Minha ideia é entrar para a curva na parte interna da pista", disse o inglês. "Nós temos exatamente a mesma capacidade, naturalmente devemos ter o mesmo começo. Quem estiver um pouco mais concentrado no momento poderá sair em vantagem." A largada do GP da Espanha está marcada para as 10h (horário de Brasília) deste domingo.