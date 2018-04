Rosberg e Hamilton exaltam carro, mas evitam euforia

"Foi um dia muito produtivo para nós. Nós completamos muitas voltas e me senti confortável no carro. Parece que estamos rápidos de novo em uma volta, mas temos de trabalhar duro de novo para fazer melhorias no nosso ritmo de corrida", cobrou Rosberg, que foi pole das duas últimas provas, no Bahrein e na Espanha, onde terminou respectivamente nos decepcionantes nono e sexto lugares.

O piloto alemão ainda enfatizou que o resultado dos treinos desta quinta "não representam muito" para o treino de classificação deste sábado e para a corrida deste domingo, embora seja difícil ultrapassar no circuito de rua de Montecarlo.

Hamilton, por sua vez, seguiu o mesmo discurso do seu companheiro de equipe. "Eu preciso melhorar meu ritmo de volta, bem como é preciso melhorar o equilíbrio do carro", alertou o inglês, embora tenha enfatizado que ficou "satisfeito" com o resultado obtido nesta quinta em Mônaco. "Fizemos alguns bons ajustes no carro nesta tarde e os pneus supermacios parecem estar se saindo bem", destacou, se referindo ao fato de que o desgaste deste tipo de composto foi excessivo nas corridas anteriores.