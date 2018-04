Rosberg é pole e Mercedes faz dobradinha na Espanha

Assim, Rosberg conquistou a sua segunda pole position seguida no campeonato - também largou do primeiro lugar no GP do Bahrein, disputado em abril - e a terceira da sua carreira. Além disso, essa é a terceira vez consecutiva que a Mercedes fatura a pole na atual temporada da Fórmula 1.

O resultado do treino de classificação do GP da Espanha não poderia ser melhor para a Mercedes, que também terá o inglês Lewis Hamilton na primeira fila do grid de largada. O piloto inglês, que foi o mais rápido nas duas primeiras fases da atividade, só foi mais lento do que Rosberg no momento decisivo e garantiu o segundo lugar com o tempo de 1min20s972.

Os pilotos da Mercedes, aliás, foram os únicos a registrarem voltas em menos de 1min21 no treino de classificação. E o domínio da equipe alemã se deu após Ferrari e Red Bull travarem disputa acirrada pela liderança dos três treinos livres do GP da Espanha.

Na sessão de classificação, porém, as duas equipes não conseguiram acompanhar o ritmo da Mercedes. Assim, o alemão Sebastian Vettel, que lidera o campeonato teve que se contentar com a terceira colocação no grid da prova espanhola ao marcar o tempo de 1min21s054.

O tricampeão mundial dividirá a segunda fila do grid exatamente com o seu principal perseguidor na luta pela liderança do campeonato. Segundo colocado no Mundial de Pilotos, o finlandês Kimi Raikkonen garantiu a quarta colocação no treino deste sábado ao registrar uma volta em 1min21s177.

A terceira fila será formada pelos pilotos da Ferrari, separados por apenas 0s001. O espanhol Fernando Alonso foi o quinto mais rápido com 1min21s218, enquanto o brasileiro Felipe Massa ficou em sexto lugar, com 1min21s219.

O francês Romain Grosejan, da Lotus, garantiu a sétima posição, seguido do australiano Mark Webber, da Red Bull. O mexicano Sergio Pérez, da McLaren, e o escocês Paul di Resta, da Force India, completam as 10 primeiras colocações do grid de largada do GP da Espanha de Fórmula 1.

Em uma atividade disputada sob sol, Hamilton foi o mais rápido da primeira parte da sessão classificatória em que foram eliminados os dois pilotos da Williams - Valteri Bottas e Pastor Maldonado -, além de Giedo van der Garde, Jules Bianchi, Max Chilton e Charles Pic.

O inglês da Mercedes voltou a ser o mais rápido na segunda etapa do treino de classificação, quando foram eliminados Daniel Ricciardo, Jéan-Eric Vergne, Adrian Sutil, Jenson Button, que largará apenas do 14º lugar, Nico Hulkenberg e Estebán Gutiérrez.

O GP da Espanha de Fórmula 1 será disputado neste domingo, com largada prevista para as 9 horas (de Brasília). Confira como ficou o grid:

1º. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min20s718

2º. Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min20s972

3º. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - 1min21s054

4º. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) - 1min21s177

5º. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1min21s218

6º. Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min21s219

7º. Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1min21s308

8º. Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min21s570

9º. Sergio Pérez (MEX/McLaren) - 1min22s069

10º. Paul di Resta (ESC/Force India) - 1min22s233

11º. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) - 1min22s127

12º. Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso) - 1min22s166

13º. Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1min22s346

14º. Jenson Button (ING/McLaren) - 1min22s355

15º. Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) - 1min22s389

16º. Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) - 1min22s793

17º. Valteri Bottas (FIN/Williams) - 1min23s260

18º. Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1min23s318

19º. Giedo van der Garde (HOL/Caterham) - 1min24s661

20º. Jules Bianchi (FRA/Marussia) - 1min24s713

21º. Max Chilton (ING/Marussia) - 1min24s996

22º. Charles Pic (FRA/Caterham) - 1min25s070