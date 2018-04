Rosberg lidera e Massa é 10.º nos testes da Fórmula 1 em Barcelona

BARCELONA - O alemão Nico Rosberg foi o mais rápido no terceiro dia de testes coletivos da Fórmula 1 em Barcelona. Neste domingo, o piloto da Mercedes registrou o tempo de 1min23s168, que também é o melhor até agora dos testes da pré-temporada realizados no Circuito da Catalunha. Nos outros dois dias, o também alemão Sebastian Vettel, que não treinou neste domingo, havia sido o mais rápido.

Rosberg foi seguido pelo russo Vitaly Petrov, da Lotus Renault, com o tempo de 1min23s463. Eles ficaram à frente do inglês Lewis Hamilton que dominou a parte da manhã do treino, disputada com a pista úmida, mas terminou apenas na terceira colocação. Na sua melhor volta, o piloto da McLaren marcou 1min23s858.

O brasileiro Felipe Massa teve desempenho ruim. Depois de sair duas vezes da pista durante a manhã, ele realizou testes longos no período da tarde e ficou longe dos líderes. O piloto da Ferrari terminou o domingo apenas na décima colocação, com o tempo de 1min26s508.

Massa deu 123 voltas no treino deste domingo e só ficou atrás de Mark Webber no número de giros. O piloto australiano da Red Bull completou 139 voltas e terminou o dia na quinta colocação, atrás do venezuelano Pastor Maldonado, companheiro de equipe do brasileiro Rubens Barrichello na Williams.

Os testes coletivos da Fórmula 1 em Barcelona terminam na segunda-feira.

Os melhores tempos do treino deste domingo:

1.° - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min23s168 (92 voltas)

2.° - Vitaly Petrov (RUS/Lotus Renault), 1min23s463 (93)

3.° - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min23s858 (93)

4.° - Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min24s815 (60)

5.° - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min24s995 (139)

6.° - Jarno Trulli (ITA/Team Lotus), 1min25s454 (48)

7.° - Sérgio Perez (MEX/Sauber), 1min25s557 (115)

8.° - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min25s720 (102)

9.° - Sébastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min26s155 (31)

10.° - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min26s508 (123)

11.° - Timo Glock (ALE/Marussia Virgin), 1min26s598 (97)

12.° - Giorgio Mondini (SUI/Hispania), 1min28s178 (39)

13.° - Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min28s329(42)

14.° - Narain Karthikeyan (IND/Hispania), 1min30s722 (32)