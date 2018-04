Rosberg não crê em vantagens para Schumacher

"Para ser muito honesto, recentemente tive uma série de discussões com Norbert [Haug] e Ross [Brawn] e eu estou muito, muito confiante e confortável de que teremos mesmas oportunidades, mesmo carro, tudo", afirmou o ex-piloto da Williams.

Apesar de prometer lutar para vencer Schumacher, Rosberg comemorou a oportunidade de correr ao lado do compatriota e aprender no convívio com o piloto de 41 anos. "Tenho certeza que vamos trabalhar bem juntos. Definitivamente, ele tem muita experiência, por isso há algumas coisas que eu vou pegar com ele", disse.

Na Fórmula 1 desde 2006, Rosberg só correu pela Williams. O alemão acredita que correr na Mercedes poderá ajudá-lo a evoluir na categoria. "Este é um passo muito importante na minha carreira e espero que nós tenhamos um carro vencedor", comentou.