Rosberg reage, mas Hamilton faz o melhor tempo em Mônaco

Apesar da chuva nas ruas de Montecarlo, Nico Rosberg reagiu no segundo treino livre do GP de Mônaco de Fórmula 1, mas não o suficiente para desbancar o companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton. O inglês voltou a dominar nesta quinta-feira e cravou o melhor tempo do dia na segunda sessão livre, em preparação para a corrida de domingo.

Hamilton anotou 1min17s192, novamente exibindo boa vantagem sobre o alemão. Rosberg marcou 1min17s932. No primeiro treino do dia, o inglês havia colocado um segundo de vantagem sobre o companheiro, vencedor da prova do ano passado e vitorioso na etapa anterior da atual temporada, na Espanha.

Somente os carros da Ferrari conseguiram se aproximar da Mercedes no esvaziado treino, atrapalhado pela chuva. O alemão Sebastian Vettel foi o terceiro mais rápido, com 1min18s295, seguido de perto pelo finlandês Kimi Raikkonen, com 1min18s543. O russo Daniil Kvyat, da Red Bull, obteve o quinto tempo (1min18s548) e os dois jovens pilotos da Toro Rosso voltaram a surpreender.

O holandês Max Verstappen anotou o sétimo tempo (1min18s782), enquanto o holandês Carlos Sainz foi o sexto melhor da sessão (1min18s659). O espanhol Fernando Alonso, da McLaren, o alemão Nico Hülkenberg, da Force India, e o francês Romain Grosjean, da Lotus, completaram o Top 10.

A segunda sessão em Mônaco foi marcada pela chuva, que deu poucas oportunidades para as equipes testarem o novo pneu supermacio. O mau tempo começou a atrapalhar os carros a partir do 15º minuto do treino e só aliviou nos minutos finais da atividade.

Durante boa parte da sessão, nenhum carro esteve na pista. Para se ter uma ideia, o piloto que mais completou voltas no traçado foi Alonso, com apenas 17 giros. Na primeira sessão, o máximo foi de 49 voltas. Por consequência, os pilotos seguem sem conhecer melhor o pneu lançamento pela Pirelli especialmente para a prova de Mônaco.

Foi o caso dos carros da Williams, que não conseguiram acompanhar a Ferrari e a Mercedes. Felipe Massa foi apenas o 12º mais rápido (1min19s560), seguido de perto pelo finlandês Valtteri Bottas, em 13º (1min19s566). Juntos, eles completaram apenas 27 voltas no circuito de rua de Montecarlo.

Felipe Nasr, da Sauber, voltou a mostrar dificuldades no traçado. Ele caiu uma posição em comparação ao primeiro treino, trocando o 16º pelo 17º lugar na tabela de tempos, com 1min20s263, mais de três segundos atrás do líder Hamilton. Seu companheiro, o sueco Marcus Ericsson, nem foi para a pista nesta sessão por conta de problemas técnicos no carro.