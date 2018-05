Rosberg se diz atrapalhado pelo calor; Hamilton festeja dia 'muito bom'

Os dois concorrentes ao título do Mundial de Fórmula 1 tiveram avaliações opostas sobre a sexta-feira, dia dos primeiros treinos livres para o GP do Brasil, domingo, em Interlagos. O líder do campeonato, Nico Rosberg, afirmou que o forte calor paulistano atrapalhou o rendimento do carro. O concorrente direto, Lewis Hamilton, que foi o mais rápido das duas sessões, disse o contrário ao comemorar os tempos marcados.

"Claro que não é fácil encontrar equilíbrio adequado nessas condições porque os pneus esquentam muito. Ainda assim, estou feliz porque foi um dia muito bom", afirmou Hamilton. Os dois colegas de Mercedes fizeram os melhores tempos no segundo treino livre. Já na primeira sessão, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, conseguiu ficar em segundo, com Rosberg em terceiro.

A temperatura da pista chegou a 53ºC, o que atrapalhou o rendimento dos carros e testou a resistência dos pilotos. Antes do treino classificatório do sábado à tarde, os pilotos fazem nova sessão livre pela manhã. "Fez muito calor, mais do que esperávamos para todo o fim de semana. Como resultado, isso dificultou a preparação tanto para o treino como para a corrida", disse o líder do Mundial.

Rosberg tem 19 pontos de vantagem para Hamilton e pode sair como campeão do Brasil caso repita o feito dos dois últimos anos e vença a prova brasileira. O inglês, apesar de jamais ter vencido em Interlagos, vem de dois primeiros lugares nos Estados Unidos e no México e tenta adiar a definição para a última etapa, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.