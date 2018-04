Rosberg supera Lewis Hamilton e larga na pole no GP da Espanha

Nico Rosberg conseguiu, neste sábado, mostrar que pretende impedir que Lewis Hamilton caminhe a passos largos para o título da Fórmula 1. Em mais uma disputa entre os dois carros da Mercedes, ficou com o alemão a pole position no GP da Espanha, em Barcelona, com largada prevista para as 9h deste domingo. O inglês, atual campeão, completa a primeira fila. Massa sai apenas no nono lugar, dois segundos mais lento que o pole.

Nas quatro primeiras provas da temporada, a pole position havia ficado com Hamilton, líder com sobras do Mundial de Pilotos. Em Barcelona, entretanto, Rosberg tem se mostrado mais disposto a brigar pelo título. No treino classificatório deste sábado, foi quase três décimos mais rápido que o companheiro, fazendo a volta mais rápida em 1min24s681.