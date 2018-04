Ross Brawn destaca 'atitude e compromisso' da Honda

O britânico Ross Brawn, novo diretor da Honda, disse nesta terça-feira que foi "fácil" aceitar a proposta de sua nova equipe, que demonstrou muita "atitude e compromisso". Veja também: Schumacher volta a pilotar a Ferrari nos treinos em Barcelona "Não foi muito difícil, especialmente com uma oportunidade como esta, porque poucas equipes me procuraram e esta, de forma especial, era a que eu queria trabalhar. Por isso não foi uma decisão difícil", assinalou Brawn ao canal de televisão da Honda. "Conheço o grande patrimônio da Honda e a equipe sabe do que precisa para correr. Ela se comprometeu a nos dar todas as condições necessárias para ter sucesso na Fórmula 1. Por isso, se não conseguirmos será por nossa conta, não por falta de recursos e de compromisso da Honda", assinalou. Ross Brawn, que nesta terça visitou pela primeira vez as instalações da escuderia japonesa com base em Brackley (Reino Unido), terá total responsabilidade pelo design, construção e desenvolvimento dos motores da Honda.