Ross Brawn: 'O Rubens era tão rápido quanto o Michael'

No comando da Honda, Ross Brawn deixou claro, nesta terça-feira, que o piloto brasileiro, Rubens Barrichello, não será 'realocado' para a Super Aguri, como divulgado pela revista F! Racing, o que abriria caminho para a vinda do bicampeão do mundo, Fernando Alonso. "Os pilotos [da Honda] não são um problema. O Rubens era tão rápido quanto o Michael [Schumacher], e o Jenson [Button] é um piloto sensacional. Eles são tão bons quanto qualquer outro piloto que existe na Fórmula 1. Espero que o nosso trabalho seja bem feito e os resultados almejados sejam alcançados", disse Brawn, em entrevista à imprensa inglesa. Brawn trabalhou com Rubinho por seis temporadas, na Ferrari, e confia na experiência do brasileiro para desenvolver o novo carro da Honda. "Ele é mais do que capaz de vencer apenas GPs", comentou. Tanto Rubinho quanto Jenson Button possuem contrato com a Honda até o final do ano que vem, mas boatos ainda circulam, dizendo que Alonso seria o sonho de consumo da equipe japonesa. Button deu declarações nada interessantes durante a semana passada, criticando veementemente sua equipe.