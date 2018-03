Rossi abre temporada da MotoGP com vitória Nova equipe, nova temporada. Mesmo assim, o italiano Valentino Rossi continua dominando a MotoGP, a principal categoria do Mundial de Motovelocidade. Neste domingo, na abertura do campeonato de 2004, ele venceu o GP da África do Sul, disputado no circuito de Welkon. O brasileiro Alexandre Barros foi o quarto colocado. Depois de conquistar o tricampeonato com a Honda, Rossi se transferiu para a Yamaha nesta temporada. A expectativa é de que houvesse maior equilíbrio na categoria com essa mudança. Mesmo porque, o italiano teve pouco tempo para treinar com a nova moto - só pôde testá-la a partir de janeiro. Para completar, a Yamaha não vencia uma prova desde 2002. Mas o que se viu na África do Sul é que MotoGP continua nas mãos de Rossi. Ele travou um duro duelo durante toda a corrida com o também italiano Max Biaggi, da Honda. E só venceu por 210 milésimos de segundo de vantagem. Depois deles, em terceiro lugar, chegou Sete Gibernau. Já o brasileiro Alexandre Barros, que saiu da Yamaha para ocupar o lugar de Rossi na Honda, largou em 8º lugar e conseguiu terminar a corrida na 4ª colocação. Nas 250cc, a vitória foi do espanhol Daniel Pedrosa. E nas 125cc, o italiano Andrea Dovizioso chegou em primeiro lugar. Confira a classificação do GP da África do Sul da MotoGP: 1º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 43m50s218 2º Max Biaggi (ITA/Honda) - a 0s210 3º Sete Gibernau (ESP/Honda) - a 7s255 4º Alexandre Barros (BRA/Honda) - a 18s667 5º Nicky Hayden (EUA/Honda) - a 24s094 6º Loris Capirossi (ITA/Ducati) - a 24s375 7º Colin Edwards (EUA/Honda) - a 28s855 8º Makoto Tamada (JAP/Honda) - a 36s535 9º Norick Abe (JAP/Yamaha) - a 36s643 10º Carlos Checa (ESP/Yamaha) - a 39s284