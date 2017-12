Rossi abre vantagem na liderança da MotoGP Com mais uma vitória neste domingo, no GP da República Checa, o piloto Valentino Rossi abriu boa vantagem na liderança da temporada 2003 de MotoGP sobre o espanhol Sete Gibernau, ambos da Honda. Agora, o italiano soma 212 pontos contra 178 do rival. Sétimo colocado na etapa de hoje - décima do campeonato -, o brasileiro Alex Barros, da Yamaha, ocupa o oitavo lugar na classificação geral, com 71 pontos. Confira os dez primeiros da prova: 1) Valentino Rossi (ITA/Honda) 2) Sete Gibernau (ESP/Honda) 3) Troy Bayliss (AUS/Ducati) 4) Carlos Checa (ESP/Yamaha) 5) Max Biaggi (ITA/Honda) 6) Nicky Hayden (USA/Honda) 7) Alex Barros (BRA/Yamaha) 8) Tohru Ukawa (JAP/Honda) 9) Makoto Tamata (JAP/Honda) 10) Marco Melandri (ITA/Yamaha) Confira a classificação do Campeonato Mundial: 1) Valentino Rossi (ITA) - 212 pontos 2) Sete Gibernau (ESP) - 178 pontos 3) Max Biaggi (ITA) - 141 pontos 4)Loris Capirossi (ITA) - 97 pontos 5) Troy Bayliss (AUS) - 96 pontos 6) Carlos Checa (ESP) - 78 pontos 7) Tohru Ukawa (JAP) - 74 pontos 8) Alex Barros (BRA) - 71 pontos 9) Nicky Hayden (USA) - 67 pontos 10) Shinya Nakano (JAP) - 65 pontos 11) Olivier Jacque (FRA) - 55 pontos 12) Makoto Tamada (JAP) - 47 pontos 13) Colin Edwards (USA) - 46 pontos 14) Noriyuki Haga (JAP) - 33 pontos 15) Norick Abe (JAP) - 24 pontos