Rossi admite desempenho irregular Depois de conquistar a pole provisória no primeiro dia de treinos para o GP Rio de Motovelocidade, no circuito de Jacarepaguá, o piloto italiano Valentino Rossi minimizou o resultado. Segundo ele, que já é o campeão deste ano na categoria, o tempo de 1 min 52 s 4 será facilmente superado amanhã, nos treinos finais para a definição do grid de largada. "Meu desempenho foi irregular, porque optei por treinar com pneus duros", disse o piloto, que passou a maior do treino nas colocações intermediárias.