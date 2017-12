Rossi anuncia que vai mudar de escuderia Logo depois de ter vencido o GP de Valência neste domingo, a 10ª corrida da temporada 2003, o campeão mundial Valentino Rossi anunciou que vai deixar a Honda e se transferir para outra escuderia, ainda não revelada, mas ao que tudo indica deva ser mesmo a Yamaha. O diretor da Honda, Carlo Fiorani, não quis comentar a decisão do piloto italiano, cujo contrato com a equipe termina no próximo dia 31 de dezembro.