Rossi bate recorde da pista de Barcelona e obtém 1ª pole O heptacampeão mundial de motovelocidade, o italiano Valentino Rossi (Camel Honda), obteve neste sábado a pole position para o GP da Catalunha, 7ª etapa do Mundial, que acontecerá neste domingo no circuito de Montmeló, em Barcelona. Ele registrou o tempo de 1min41s855 na 22ª das 26 voltas que completou na sessão de treinos, batendo o recorde da pista. Foi sua primeira pole na temporada. Ao seu lado na primeira fila estarão os norte-americanos John Hopkins (Rizla Suzuki) e Kenny Roberts Jr (Team Roberts). Na segunda fila largarão o australiano Chris Vermeulen (Rizla Suzuki), o japonês Shinya Nakano (Kawasaki Racing) e o italiano Loris Capirossi (Ducati Marlboro). Os líderes do campeonato são Loris Capirossi e o norte-americano Nicky Hayden (Repsol Honda), ambos com 99 pontos, seguidos pelo também italiano Marco Melandri (Fortuna Honda), com 89. Rossi, que enfrentou diversos problemas nas primeiras corridas, ocupa apenas a quinta colocação, com 65 pontos. Confira os tempos de classificação: 1.º - Valentino Rossi (ITA/Camel Yamaha) - 1min41s855 2.º - John Hopkins (USA/Rizla Suzuki) - 1min41s984 3.º - Kenny Roberts Jr. (USA/Team Roberts) - 1min42s055 4.º - Chris Vermeulen (AUS/Rizla Suzuki) - 1min42s211 5.º - Shinya Nakano (JAP/Kawasaki Racing) - 1min42s216 6.º - Loris Capirossi (ITA/Ducati Marlboro) - 1min42s247 7.º - Nicky Hayden (EUA/Repsol Honda) - 1min42s305 8.º - Casey Stoner (AUS/Honda LCR) - 1min42s344 9.º - Marco Melandri (ITA/Fortuna Honda) - 1min42s492 10.º - Randy De Puniet (FRA/Kawasaki Racing) - 1min42s620 11.º - Dani Pedrosa (ESP/Repsol Honda) - 1min42s648 12.º - Colin Edwards (EUA/Camel Yamaha) - 1min42s655 13.º - Sete Gibernau (ESP/Ducati Marlboro) - 1min42s712 14.º - Toni Elías (ESP/Fortuna Honda) - 1min42s853 15.º - Makoto Tamada (JAP/Konica Minolta Honda) - 1min42s869 16.º - Carlos Checa (Tech 3 Yamaha) - 1min43s606 17.º - Alex Hofmann (ALE/Pramac D´Antín) - 1min44626 18.º - James Ellison (GBR)/Tech 3 Yamaha) - 1min44s727 19.º - Jose Luis Cardoso (ESP/Pramac D´Antín) - 1min45s562