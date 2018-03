Rossi bate recorde e lidera treino nas motos O italiano Valentino Rossi deu outro show nesta sexta-feira, no primeiro dia de treinos para o GP da Espanha de MotoGP. Com o tempo de 1m40s818, ele foi o mais rápido da sessão oficial e ainda bateu o recorde do circuito de Jerez de la Frontera - a antiga marca era dele mesmo (1m42s788). Já o piloto brasileiro Alexandre Barros não foi muito bem e ficou apenas na 9ª colocação. Em sua primeira temporada na Yamaha, Rossi já deu mostras de que manterá seu domínio na principal categoria da motovelocidade, da qual é tricampeão mundial. Na abertura do campeonato, na África do Sul, ele venceu a prova. Agora, na segunda etapa, deixou os concorrentes mais uma vez para trás, conseguindo a pole provisória na Espanha. Depois dele, no treino desta sexta-feira, os melhores foram os espanhóis Sete Gibernau e Carlos Checa, respectivamente, segundo e terceiro colocados. A definição do grid de largada da prova de domingo acontece na manhã deste sábado. Confira os primeiros colocados do treino: 1º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 1m40.s18 2º Sete Gibernau (ESP/Honda) - 1m41s198 3º Carlos Checa (ESP/Yamaha) - 1m41s427 4º Max Biaggi (ITA/Honda) - 1m41s546 5º Makoto Tamada (JAP/Honda) - 1m41s631 6º Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) - 1m41s645 7º Nicky Hayden (EUA/Honda) - 1m41s911 8º Colin Edwards (EUA/Honda) - 1m42s000 9º Alexandre Barros (BRA/Honda) - 1m42s141 10º Kenny Roberts (EUA/Suzuki) - 1m42s312