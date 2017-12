Rossi bate recorde na MotoGP na Espanha; Barros é o 10º Após perder a hegemonia na MotoGP na última temporada, o piloto italiano Valentino Rossi, da equipe Yamaha Factory Racing, voltou a brilhar nesta quarta-feira ao quebrar o recorde do Circuito Jerez de la Frontera, na Espanha, nos testes livres da categoria. Ele conseguiu o tempo de 1min40s688. A marca anterior do autódromo espanhol também pertencia a Rossi. Em 2005, no GP da Espanha, o heptacampeão mundial havia cravado o tempo 0,10s acima do giro desta quarta. O brasileiro Alexandre Barros, que voltou à principal categoria da motovelocidade após passar uma temporada na Superbike, ficou apenas na décima colocação, com 1min43s182. Agora na equipe Pramac D´Antin, Barros completou ao todo 63 voltas. O segundo melhor tempo do dia foi conquistado pelo espanhol Dani Pedrosa (Repsol Honda), com 1min40s799, seguido pelo norte-americano Colin Edwards (Yamaha Factory Racing), que terminou com a terceira marca (1min41s186). O atual campeão da MotoGP, o norte-americano Nicky Hayden, não participou dos treinos porque irá passar por uma operação no ombro direito. A última sessão de treinos livres no Circuito Jerez de la Frontera acontecerá nesta quinta-feira. A temporada 2007 da categoria começa a ser disputada no dia 10 de maço, no Qatar.