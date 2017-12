Rossi briga com Biaggi após vencer O italiano Valentino Rossi venceu com muita categoria o GP da Catalunha das 500cc, sexta etapa do Mundial de Motovelocidade. Logo depois, porém, tirou bastante do brilho de sua atuação ao trocar socos com o compatriota Max Biaggi, segundo colocado, na escadaria de acesso ao pódio. Os dois foram apenas advertidos pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM). Rossi, que era o pole position, largou mal e perdeu várias posições ao errar na primeira curva, caindo para as últimas colocações. Isso garantiu o espetáculo. Com sua Honda bem acertada, o líder do campeonato iniciou uma prova de recuperação, com muito arrojo e realizando ultrapassagens de alto nível. Em apenas seis voltas, já estava no primeiro "pelotão?? e logo depois assumia a ponta da prova, que venceu em 44min57s142. Foi a quarta vitória de Rossi no ano. Ele lidera o Mundial com 116 pontos, contra 90 de Rossi e 81 de Capirossi. Barros está em sétimo, com 60. Rossi usou a "adrenalina e a tensão das corridas, que às vezes levam a atitudes agressivas" para justificar a briga com Biaggi. "Mas não ocorreu nada de grave", minimizou o vencedor da prova.