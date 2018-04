Rossi cai e pode não correr prova final da MotoGP

Valentino Rossi pode encerrar sua temporada na MotoGP antes do esperado. O italiano sofreu um sério acidente no treino classificatório para o GP de Valência, neste sábado (3), e corre risco de não participar da derradeira corrida do ano. Em um exame preliminar não foi constatada nenhuma fratura, mas a suspeita de que Rossi tenha quebrado o pulso, e vários ossos da mão direita. Uma nova pericia será realizada a fim de confirmar, ou não, as lesões e sua participação na corrida deste domingo. Se alinhar no grid, o italiano largar na 17.ª posição. Depois de cinco anos seguidos vencendo o campeonato, Rossi amargou duas 'derrotas' nas últimas duas temporadas. No ano passado ele foi vice e agora precisa apenas de mais um ponto para novamente ficar em segundo na classificação final.