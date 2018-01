Rossi começa mais uma temporada da MotoGP na frente O italiano Valentino Rossi começou mais uma temporada da MotoGP na frente. No primeiro dia de treinos livres para o GP da Espanha, nesta sexta-feira, em Jerez de La Frontera, o piloto da Yamaha cravou 1min41s613, seguido pelo também italiano Loris Capirossi (1min41s625), da Ducati, e pelo espanhol Daniel Pedrosa (1min41s798), da Honda, atual campeão da categoria 250cc e estreante na categoria principal do motociclismo mundial. Outro destaque foi a quinta colocação do japonês Shinya Nakano, da Kawasaki. A classificação para a prova acontece neste sábado, a partir das 9 horas (pelo horário de Brasília). A largada está previsa para às 9 horas de domingo. Veja os 15 mais rápidos desta sexta: 1.º - Valentino Rossi (ITA/Yamaha) -1min41s613 2.º - Loris Capirossi (ITA/Ducati) - 1min41s6253 3.º - Daniel Pedrosa (ESP/Honda) - 1min41s798 4.º - Sete Gibernau (ESP/Ducati) - 1min41s798 5.º - Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) - 1min41s939 6.º - Marco Melandri (ITA/Honda) - 1min42s108 7.º - Colin Edwards (EUA/Yamaha) - 1min42s266 8.º - Nicky Hayden (EUA/Honda) - 1min42s276 9.º - Randy de Puniet (FRA/Kawasaki) - 1min42s455 10.º - Toni Elías (ESP/Honda) - 1min42s518 11.º - Kenny Roberts (EUA/KR) - 1min42s538 12.º - Casey Stoner (AUS/Honda) - 1min42s552 13.º - Carlos Checa (EUA/Yamaha) - 1min42s608 14.º - John Hopkins (EUA/Suzuki) - 1min42s727 15.º - Makoto Tamada (JAP/Honda) - 1min42s868